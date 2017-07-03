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03 Temmuz 2017 11:49

Çamlıtepe kapalı pazar alanı genişletme çalışmalarında sona gelindi

Körfez’in ilk kapalı pazar alanlarından biri olan Çamlıtepe Kapalı Pazar alanındaki genişletme çalışmalarında sona doğru gelindi.

Çamlıtepe kapalı pazar alanı genişletme çalışmalarında sona gelindi

03 Temmuz 2017 11:49


Körfez Belediyesi, Kocaeli’nin ilk kapalı pazar alanlarından biri olan Çamlıtepe Kapalı Pazar alanındaki genişletme çalışması devam ediyor. Artan nüfus ve bölgesel genişleme ele alındığında hizmet alanının genişletilmesi zaruri hale gelen alan için ekipler çalışmalarını tamamlama noktasına getirdi.


Körfez Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan kazı çalışması sonrasında bölgeye beton döküm işlemini gerçekleştirirken, çelik konstrüksiyonların dikim işlemlerine de başladı. Kısa süre içerisinde üstü de kapatılacak olan alan ile birlikte mevcut pazar yerinin kapasitesi yüzde 50 civarında arttırılmış olacak.




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