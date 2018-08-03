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03 Ağustos 2018 16:39

Çamlıtepe’de asfalt için çalışma başlatıldı

İSU tarafından Çamlıtepe Mahallesi’nde devam eden alt yapı çalışmaları kapsamında yenilemenin tamamlandığı Yunus Emre Caddesi’nde asfalt serimi için hazırlıklar başladıİSU tarafından Körfez’de başlatılan altyapı seferberliği devam ederken, biten bölgelerde asfalt çalışmaları da tamamlanıyor.

Çamlıtepe’de asfalt için çalışma başlatıldı

03 Ağustos 2018 16:39

İSU tarafından Çamlıtepe Mahallesi’nde devam eden alt yapı çalışmaları kapsamında yenilemenin tamamlandığı Yunus Emre Caddesi’nde asfalt serimi için hazırlıklar başladı


İSU tarafından Körfez’de başlatılan altyapı seferberliği devam ederken, biten bölgelerde asfalt çalışmaları da tamamlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyetini en aza indirme noktasında altyapı çalışmasının tamamlandığı Çamlıtepe Mahallesi’nde asfalt çalışmasını sürdürüyor. Ekipler son olarak ana cadde konumundaki Yunus Emre Caddesi’nde çalışma yürüttü.


Asfalt atılacak bölgeler önce hazırlık amaçlı temizlendi ve alt zemin serimi gerçekleştirildi. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “İSU tarafından çalışmanın tamamlandığı bölgelerde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hemen asfaltlama çalışmasına başlıyoruz. Yunus Emre Caddesi’nde de asfalt öncesi hazırlıkları sürdürüyoruz. Kısa süre içerisinde asfalt serimini de gerçekleştireceğiz” dedi.




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