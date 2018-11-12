Çamlıtepe'de aslfat çalışmaları sürüyor

İSU tarafından Körfez Çamlıtepe'de altyapı çalışmalarının yürütüldüğü cadde ve sokaklarda asfalt serim işlemi gerçekleştiriliyor. Ekipler son olarak Mevlana Caddesi'nde asfaltlama çalışması başlattı.

Körfez'de İSU tarafından yürütülen altyapı çalışmaları devam ederken, Körfez Belediyesi ekipleri de vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek amacıyla sürekli olarak İSU ekipleri ile birlikte bölgede yer alıyor. Mahalle genelinde 7 ayrı ekibin altyapı çalışması yürüttüğü Çamlıtepe'de son olarak Mevlana Caddesi'nde asfaltlama çalışması başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ekipleri, gece saatlerinden itibaren başlattığı çalışma ile Körfez Devlet Hastanesi'nin hemen önündeki Mevlana Caddesi'nde asfalta hazırlık için kazıma gerçekleştirdi. Mevcut yol kazınırken, sıcak asfalt serimi için de çalışmaya start verildi. Aynı zamanda 4 ayrı sokakta da eş zamanlı olarak asfalt serim işlemi gerçekleştirildi.