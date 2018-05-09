Çamlıtepe’ye dev spor kompleksi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi, Körfez’in Çamlıtepe bölgesinde 4 bin 200 metrekarelik bir spor salonu yapacak. Çamlıtepe Spor Kompleksi adıyla yükselecek yapının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye İsmail Baran, Belediye Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu, Faruk Denli, İsa Taş ve Levent Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta ilk olarak Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran söz aldı. Başkan Baran, Sporun Başkenti Körfez’e yakışan projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Körfez’de Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri içe üç spor kompleksi inşa edeceklerini belirten Başkan İsmail Baran, “Gerek sosyal gerekse diğer projelerimizde her zaman yanımızda yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyorum. Şimdi üç spor kompleksimizi Körfezimize kazandıracağız. Ayrıca dört okulumuza da spor salonu yapıyoruz” dedi.

Yapının kısa sürede biteceğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, “Burasını kısa sürede bitirerek inşallah halkımızın hizmetine açacağız. Güzel hizmetler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Halkımızın ihtiyaçlarına göre projelerimizi öncelik sıralamasına göre gerçekleştiriyoruz. Bu yaptıklarımızı eskiden devlet bile yapamazdı. Üst geçit açılışına Başbakan gelirdi. Şimdi biz onların ne temel atmasını ne açılışını yapabiliyoruz. Çünkü yetişemiyoruz. Çok hızlı bir ilerleme var” diye konuştu.

Gençler için çalıştıklarını dile getiren Karaosmanoğlu, “En büyük yatırımlarımızı gençlere yapıyoruz. Gençlik bizim geleceğimiz, umudumuz, yarınımız. Bir anne ve babanın en büyük zenginliği nedir derseniz ‘Hayırlı evlattır’ derim. Bizler de gençlerimizde spor sevgisini ve bilincini yaygınlaştırmak amacıyla yeni alanlar inşa ediyoruz. İşte bu amaçla açık ve kapalı spor sahalarını, kafeterya ve dinlenme salonlarını içeren Çamlıtepe Spor Kompleksi’nin temelini atıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkanlar İbrahim Karaosmanoğlu, İsmail Baran ve Şener Söğüt birlikte butona bastı.

Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Çamlıtepe Spor Kompleksi 4 bin 200 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Bölgeye değer katacak olan proje içerisinde açık ve kapalı futbol sahalarının yanı sıra basketbol, voleybol ve tenis sahaları yer alacak. Sosyal hayata olumlu katkı yapacak kompleks içerisinde vatandaşlar için aynı zamanda kafeteryada bulunacak.