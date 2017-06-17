Cankurtaran ordusu sahillerde görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sivil Toplum Kuruşlarının gönüllüleri ile birlikte cankurtaranlık hizmetini bu sürdüreceği 2017 yılı deniz sezonunu bugün açtı. İtfaiye alanında bir araya gelen cankurtaranlar tam teçhizatlı olarak sahillerdeki görev yerlerine gittiler. Cankurtaranlar saat 10.00 itibari ile görevlerine başlamış olacaklar.

17 Haziran 2017 Cumartesi (bugün) günü saat 10.00’da başlayan yeni sezon, 17 Eylül 2017 Pazar günü saat 18.00’de sona erecek. Sezon boyunca Marmara Denizi’nde Karamürsel Altınkemer, Darıca Bayramoğlu halk plajları ile, Karadenizde Kandıra Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci halk plajlarında dahil olmak üzere 8 sahil bölgesinde haftanın yedi günü cankurtaranlık hizmeti verilecek. Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan cankurtaranlık projesi Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor.

2017 yaz deniz sezonu için hazırlıklarını tamamlayan KOSKEM ekipleri ekipmanlarını, tabela çalışmalarını, can simidi ve emniyet mantarlama uygulamalarını tamamladı. İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KOSKEM, çalışmalarını modern teçhizatlarla daha da güvenli ve hızlı hale getirdi. Bu amaçla Karadeniz’in azgın dalgalarında, çoklu boğulmalarda güvenli bir şekilde kazazedeleri kurtarmak için 2 adet SAR RESCUE modeli jetskyler hazır bekliyor.

Türkiye’de sadece Kocaeli İtfaiyesi kurtarma filosunda bulunan 2 adet SAR RESCUE modeli jetlere 2 adet daha ilave edilecek. Bunlarla birlikte Kocaeli sahillerinde 4 adet SAR RESCUE model kurtarma jetleri boğulma olaylarına anında müdahale için hizmet verecek. KOSKEM yeni alınacak SAR RESCUE’lerle birlikte 10 adet jet, 6 adet Zodyak bot olmak üzere toplam 16 deniz aracına ulaşarak, filosunu daha da güçlendirecek.