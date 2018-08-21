Cankurtaranlar, tatilciler için bayramda da görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kocaeli sahillerinde can güvenliği için görev başına geçtiler. Bayram tatili nedeniyle vatandaşların adeta akın ettiği sahil bölgelerinde görev başında olan KOSKEM ekipleri yoğun mesai yapıyor. Vatandaşların bayramı üzüntüye dönüşmesin diye cankurtaranlar dört gözle vatandaşları kolluyorlar.

Cankurtaranlar Karamürsel Altın Kemer plajı, Ereğli plajı, Darıca Bayramoğlu Halk plajı, Darıca Bayramoğlu Kadınlar plajı) ve Karadeniz sahillerinde ise (Cebeci Halk plajı, Kerpe Halk plajı, Kumcağız Halk plajı, Sarısu Halk plajı, Seyrek Halk plajı, Bağırganlı Halk plajı) olmak üzere 10 bölgede çalışmalarını sürdürecek. Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için İtfaiye Daire Başkanlığı KOSKEM tarafından 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti veriyor. Sahillerde Kocaeli İtfaiye Dairesi personeli ve gönüllüler, Gebze Teknik Üniversitesi, Akut Kocaeli, MAG Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Derneği, Mercan Yüzme Kulübü ve Kocaeli Yüzme Klübü’den toplam 200 cankurtaran görev alıyor.