Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli’deki Cem Evlerinin 2005 yılından bu yana her yıl ortaklaşa düzenlediği, Hacı Bektaş Veli’yi anma ziyaretleri bu yıl da gerçekleştiriliyor. 1 Haziran tarihinde başlayan anma ziyaretlerine her yıl olduğu gibi bu yıl da katılım yüksek düzeyde.18 Ağustos tarihine kadar devam edecek ziyaretlerde Alevi canlar, Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesinde yer alan Hacı Bektaş Veli Türbesi’ni ziyaret ederek kurbanlarını kesiyor. Bu yıl canlar Hacı Bektaş ziyareti öncesi Konya’daki Mevlana ve Şems-i Tebrizi de ziyaret ederek, dualar etti.

Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinliğine, bu yıl 55 otobüsle katılımın 2 bin 500 kişi düzeyinde olması bekleniyor. Ağustos ayına kadar sürecek etkinlikler kapsamında Alevi vatandaşlar, türbe ziyaretlerini gerçekleştirecek. Körfez Hacı Bektaş-ı Veli Derneği’nden beş otobüsle Nevşehir’in Hacı Bektaş İlçesi’nde giden canlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı tesislerde iki gece konakladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül’ün koordinesinde gerçekleşen anma etkinliğinde canlar kurbanlar keserek, dualar etti.

Körfez Hacı Bektaş-ı Veli kafilesi ilk olarak Konya’da bulunan Mevlana Celalettin Rumi’nin huzurda dualar etti. Yine aynı bölgede bulunan dönemin ünlü alimlerinden hak aşığı Şems-i Tebriz’i ziyaret etti. Canlar daha sonra Hacı Bektaş ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli Türbesine geçti. Türbede yer alan müzeyi ziyaret eden canlar, Balım Sultan Türbesi ve çevresinde bulunan yatırlardaki Horasan erenlerine de dualar etti. Aynı bölgede bulunan Çilehaneyi de ziyaret eden canlar burada çeşitli söylentilerle dilden dile gelen delikli taştan geçmeye çalıştı. Aşık Mahsuni Şerifi’n de kabrini ziyaret eden canlar daha sonra Hacı Bektaş’ın kerametleri arasında yer aldığı söylenen beş taşlarına geçti.

Alevi vatandaşlar ziyaretlerin ardından dualar eşliğinde kurbanlar kesti. Kurban kesiminin ardından akşam saatlerinde okunan dualarla lokmaları yiyerek cem evinde cem gerçekleştirdi. Hacı Bektaş’tan ayrılmadan önce Körfez Hacı Bektaş-ı Veli dedesi Erkan Karsak, vatandaşların kurbanlarının kabul olması ve katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve ekibi için dua etti. Körfez Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi Başkanı Durmuş Yıldırım da hizmetlerinden dolayı Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür ederken, ziyaretlerin sorunsuz geçmesinden dolayı emeği olan Mutlu Beyazgül’e teşekkür etti. Canlar daha sonra dönüş yolunda Kırıkkale’de bulunan Hasan Dede’nin türbesini ziyaret ederek dualar etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Hacı Bektaş ilçesindeki Beştaşlar tesisleri Kocaeli’deki vatandaşların yanı sıra, Türkiye genelindeki vakıf, federasyon ve derneklere ücretsiz olarak tahsis ediliyor. 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun talimatıyla yapımı gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi’nin tesisleri, Hacı Bektaş ilçesinde ilk olma özelliğini taşıyor. 200 kişinin birlikte konaklayabildiği tesisler Türkiye’nin her noktasından gelen vatandaşlara hizmet veriyor.