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20 Haziran 2018 12:41

Çayırova Akse Mahallesi’ne 8 dönümlük park

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Çayırova ilçesi Akse Mahallesindeki parkın çalışmalarında sona gelindi.

Çayırova Akse Mahallesi’ne 8 dönümlük park

20 Haziran 2018 12:41


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerdeki mahallelerde yeşil alan, park ve bahçe yapımına özen gösteriyor. Bu kapsamda çocuk, genç ve yetişkinlerin spor yapıp stres atacağı Çayırova ilçesi Akse Mahallesi’nde park yapımı çalışmalarında sona gelindi. 8 dönümlük alan üzerine inşa edilen parkta, basketbol sahasından çocuk oyun grubuna kadar birçok donatı yapılıyor. Çalışmaların Temmuz ayının ilk haftalarında bitirilmesi planlanıyor.


Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi tarafından yapılan parkta 1 adet büyük çocuk oyun grubu, 6 adet Japon tipi olmak üzere 8 adet kamelya, 2 adet çeşme inşa edildi. Parkta vatandaşlar için dinlenme alanı ve piknik alanı yapıldı. Park alanı içerisindeki meydan ve yollar da granit ve bazalt taş kullanıldı. Park alanına ayrıca ahşap giriş kapısı ve yeşillendirme çalışması yapılıyor.




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