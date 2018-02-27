Çayırova Belediyesi Hospitalpark Hastanesi’ni tercih etti

Sağlıkta Güvenle 21. yılını tamamlayan Büyük Anadolu Grubu hastanelerinden Hospitalpark Darıca Hastanesi, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile kurumsal protokollere devam ediyor. Çayırova Belediyesi ile Hospitalpark Darıca Hastanesi arasında kurumsal protokolü imzalandı. Çayırova Belediyesi ile gerçekleştirilen kurumsal protokol kapsamında Belediye bünyesinde çalışmakta olan tüm personel ve personellerin birinci derece yakınlarının sağlığı Hospitalpark Darıca Hastanesine emanet olacak.

Protokol imzalarının atılması için bir araya gelen Büyük Anadolu Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hospitalpark Darıca Hastanesi Başhekimi Dr. Nilgün Yönten ve Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını dilediler.