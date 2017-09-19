Çayırova Organize Sanayiyeye duble yol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Çayırova’da duble yol haline getirilen Çayırova Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde inceleme gerçekleştirdi. Güzergâhın yeniden yapılmasıyla birlikte Organize Sanayi Bölgelerine giriş çıkışlara daha rahat ulaşım sağlanacağını ifade eden Bayram, “Çayırova Şekerpınar bağlantı yolu ile yeni yapılan otoyol kavşağı arasında kalan cadde yaklaşık 50 metrelik imar yoluna sahip olmasına rağmen mevcut durumda bir gidiş bir geliş olarak çalışmaktaydı. Bu proje kapsamında anayol 2 kilometre 200 metre uzunluğunda duble yol olarak imal edilecek” dedi.

“Proje kapsamında170.000 metreküp kazı-dolgu, 8.500 metreküp beton, 44.500 ton sıcak asfalt, 7.500 metre kanal ve yağmursuyu, 82.750 ton plentmiks temel ile 40 adet aydınlatma direği imalatlarıyla Çayırova ilçesine yeni bir değer kazandırılacağını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanacağını da belirtti. Kentin her noktasına dokunmak ve insan merkezli hizmetlerin Kocaeli ile buluşması için çaba sarf ettiklerini söyleyen Bayram, “Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun liderliği ve vizyonuyla ilçelerimizin önceliklerini belirleyerek yatırım programımızı gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı.