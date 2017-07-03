Çayırova Özgürlük Caddesi yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çayırova’da önemli caddelerden biri olan Özgürlük Caddesi’ni yeniliyor. Şekerpınar’da yer alan cadde TEM bağlantı yoluna OSB’lerden gelen araçların ulaşım sağladığı bir cadde özelliği taşıyor. Bin 658 metre uzunluğundaki cadde 2 çarpı 2 duble yol olacak. Büyükşehir Belediyesi, Şekerpınar TEM bağlantı yolundan ilçenin kuzeyi ve İstanbul’a ulaşım sağlamada önemli bir güzergah olan Özgürlük Caddesi’ndeki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda caddenin 950 metrelik bölümüne asfalt yapıldı. Geriye kalan kısımda kavşak ve kolları ile anayolun çoğunluğundaki asfalt çalışması tamamlandı.

Caddenin kaldırımları baskı beton şeklinde yapılıyor. 30 metre genişliğinde yapılan cadde aydınlatma direkleriyle ışıklandırılacak. Yola 10 santimetre bitümlü temel malzeme, 9 santimetre binder, 6 santimetre aşınma asfaltı serilecek. Bugüne kadar proje kapsamında 24 bin metreküp kazı çalışması gerçekleştirildi. Caddeye 5 bin 300 ton pmt, 2 bin 900 ton bitümlü temel, 3 bin 200 ton da binder tabakası serildi.