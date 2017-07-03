Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 14:11

Çayırova Özgürlük Caddesi yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çayırova Özgürlük Caddesi’ni yeniliyor.

Çayırova Özgürlük Caddesi yenileniyor

03 Temmuz 2017 14:11


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çayırova’da önemli caddelerden biri olan Özgürlük Caddesi’ni yeniliyor. Şekerpınar’da yer alan cadde TEM bağlantı yoluna OSB’lerden gelen araçların ulaşım sağladığı bir cadde özelliği taşıyor. Bin 658 metre uzunluğundaki cadde 2 çarpı 2 duble yol olacak. Büyükşehir Belediyesi, Şekerpınar TEM bağlantı yolundan ilçenin kuzeyi ve İstanbul’a ulaşım sağlamada önemli bir güzergah olan Özgürlük Caddesi’ndeki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda caddenin 950 metrelik bölümüne asfalt yapıldı. Geriye kalan kısımda kavşak ve kolları ile anayolun çoğunluğundaki asfalt çalışması tamamlandı.


Caddenin kaldırımları baskı beton şeklinde yapılıyor. 30 metre genişliğinde yapılan cadde aydınlatma direkleriyle ışıklandırılacak. Yola 10 santimetre bitümlü temel malzeme, 9 santimetre binder, 6 santimetre aşınma asfaltı serilecek. Bugüne kadar proje kapsamında 24 bin metreküp kazı çalışması gerçekleştirildi. Caddeye 5 bin 300 ton pmt, 2 bin 900 ton bitümlü temel, 3 bin 200 ton da binder tabakası serildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
  • Salı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!