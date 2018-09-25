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Çayırova'da yeni park ilgi topladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 bin 40 metrekare alan üzerine inşa edilen, Çayırova Akse Mahallesi Parkı’nda çalışmalar tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 bin 40 metrekare alan üzerine inşa edilen, Çayırova Akse Mahallesi Parkı'nda çalışmalar tamamlandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerdeki mahallelerde yeşil alan, park ve bahçe yapımına özen gösteriyor. Bu kapsamda çocuk, genç ve yetişkinlerin spor yapıp stres atacağı Çayırova Akse Mahallesi'nde park yapımı çalışmaları tamamlandı. 7 bin 40 metrekare alan üzerine inşa edilen parkta, basketbol sahasından çocuk oyun grubuna kadar birçok donatı yapıldı. Çevre sakinleri, parkı çok beğendiklerini dile getirdi. İçerisinde oyun grubu, oturma bankları, çeşmeler, basketbol sahası ve fitness alanı bulunan parkın içine ayrıca piknik ve dinlenme alanları yapıldı. Park alanı içerisindeki 667 metrekare meydan ve yollarda granit küp taş ve bazalt taş kullanıldı. Ayrıca park alanında 5 bin 284 metrekare yeşil alan ve bin 130 metrekare sert alan konumlandırıldı.


Mahalle sakinlerinin memnuniyetini kazanan park çalışması ile bölgede önemli bir eksiklik gidermiş oldu. Vatandaşlar aileleri ile gönüllerince dinlenip, spor yapma imkanı buldu.

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