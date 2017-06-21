Çayırova’ya yeni yaya köprüsü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmeleri için yaya köprüleri inşa ediyor. Çelik malzemeden imal edilen yaya köprüleri engelli asansörleriyle güvenli geçiş sağlıyor. Ulaşım Daire Başkanlığı bu köprülerden birini de Çayırova Ali Haydar Caddesi’nde yapacak.

Çayırova Ali Haydar Caddesi’ndeki ulaşımı rahatlatacak köprünün yapımı için ihale gerçekleştirildi. Büyükşehir ihale salonunda düzenlenen oturuma 6 firma teklif verdi. En düşük teklifi 974 bin TL ile verilirken, en yüksek teklifi 1 milyon 168 bin TL oldu. 70 ton çelik malzemenin kullanılacağı yaya köprüsü 24 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde olacak.