Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 11:50

Çayırova’ya yeni yaya köprüsü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çayırova Ali Haydar Caddesi’nde yaya üst geçidi yapacak.

Çayırova’ya yeni yaya köprüsü

21 Haziran 2017 11:50


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmeleri için yaya köprüleri inşa ediyor. Çelik malzemeden imal edilen yaya köprüleri engelli asansörleriyle güvenli geçiş sağlıyor. Ulaşım Daire Başkanlığı bu köprülerden birini de Çayırova Ali Haydar Caddesi’nde yapacak.


Çayırova Ali Haydar Caddesi’ndeki ulaşımı rahatlatacak köprünün yapımı için ihale gerçekleştirildi. Büyükşehir ihale salonunda düzenlenen oturuma 6 firma teklif verdi. En düşük teklifi 974 bin TL ile verilirken, en yüksek teklifi 1 milyon 168 bin TL oldu. 70 ton çelik malzemenin kullanılacağı yaya köprüsü 24 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:01
  • Güneş :05:22
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!