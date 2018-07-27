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27 Temmuz 2018 17:21

Cedit Mahallesi’de kentsel dönüşümde 1000 hak sahibi ile anlaşıldı

İzmit Cedit Mahallesi’nde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesinde, şimdiye kadar 1000 hak sahibiyle anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Cedit Mahallesi’de kentsel dönüşümde 1000 hak sahibi ile anlaşıldı

27 Temmuz 2018 17:21


Belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Belsa 9. Katta oluşturulan kentsel dönüşüm ofisinde şimdiye kadar bine yakın hak sahibiyle görüşme yapıldığı, mutabakata varılan vatandaşlarla gerekli sözleşmelerin imzalandığı kaydedildi. İzmit Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi TOKİ ortaklığındaki uzlaşma görüşmelerinde hak sahipleriyle nakit bedel ve konut karşılığı anlaşmalar sağlandığını söyleyen ilgililer, “Nakit bedel karşılığı anlaşma sağlanan hak sahiplerinin tapu devir işlemleri devam etmekte olup, tapu devri tamamlanan hak sahiplerine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerekli ödemeleri yapılmaktadır” dedi.


126 dönümlük alanda yapılacak kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında Cedit Mahallesi’nde hali hazırda bin 181 konutta yaşayan 883 hak sahibi, modern ve güvenli konutlarda yaşama imkanı bulacak. Proje ile bölgede bin 500 modern, güvenli ve nitelikli konutun yanı sıra 3 bin 261 metrekarelik sosyal tesis, 2 bin 324 metrekarelik alanda cami, 24 bin 203 metrekarelik alanda ise park ve rekreasyon bölgeleri yer alacak.




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