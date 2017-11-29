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29 Kasım 2017 12:21

Çellistanbul Quartet’ten Kocaeli’de büyük konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düüzenlenen Çellistanbul Qartet-Dilek&Derya Türkan Konserine Kocaelililer büyük ilgi gösterdiler.

Çellistanbul Quartet’ten Kocaeli’de büyük konser

29 Kasım 2017 12:21


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde, Çellistanbul Quartet- Dilek&Derya Türkan Konseri düzenlendi. Konsere Kocaeliler yoğun ilgi gösterdiler. Çellistanbul grubunda, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçısı Murat Berk, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Melih Kara, Borusan Filarmoni Orkestrası Sanatçısı Ediz Şekercioğlu, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçısı Yılmaz Bişer yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosundan Dilek Türkan ve TRT İstanbul Radyosundan Derya Türkan ise solistlik yapıyor. Konserde İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Klasik Gitar sanatçısı Erdem Sökmen de konuk sanatçı olarak yer aldı.


Adını İstanbul’da esinlenerek alan Çellistanbul 2002 senesinde kuruldu. Türkiye’nin zengin müzik tınısını dünyaya sergilemek amacıyla çalışmalarını sürdüren grup, ülkemizin önemli salonlarının tümünde defalarca dinleyici ile bir araya geldi. Klasikler, Tangolar, Rock, Jazz ve Türk Müzikleri gibi zengin repertuvarı bulunan ve sahnede bu tür müzikleri yapan Çellistanbul Quartet, Kocaelili sanatseverlerle Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek bu konserle ilk kez buluştu.




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