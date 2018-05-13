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13 Mayıs 2018 15:35

Cem Seymen, “Tarım olmadan ileri teknoloji olmaz”

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Cem Seymen, “Tarım olmadan ileri teknoloji olmaz”

13 Mayıs 2018 15:35

Kocaeli Kitap Fuarı Kılavuz Gençlik Sahnesi’ne ‘Başka Bir Dünya Nasıl Mümkün’ konulu söyleşisi ile ekonomist ve gazeteci Cem Seymen konuk oldu.


“Başka Bir Dünya Nasıl Mümkün” konulu söyleşisi ile Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde konuk olan ekonomist ve gazeteci Cem Seymen, “Dünyadaki en genç nüfusa sahibiz, umutlarını kırmak yerine gençlerin önünü açacak bir yapı kurmalıyız. Tarım olmadan kalkınmamız mümkün değil. Tarımsal hammadde olmadan sanayi toplumu olamayız, sanayi toplumu olmadan da ileri teknoloji toplumu olamayız” dedi.


Seymen, ‘Bu kadar genci olan bir toplumda, tüm bunları bir araya getirecek akıl, zeka, enerji yok mu?’ Sorusunu sorarak, “Gençlerimizin bir fikri, bir projesi varsa inatla kapıları çalmalı, binlerce kez düşseniz bile ayağa kalkacak cesareti göstermeli. Biz dışarıdan petrol ithal edeceğimize, Rusya’dan doğalgaz alacağımıza biz güneş enerjimizi niye değerlendirmiyoruz. Bizim onların doğalgaz ve petrolüne ihtiyacımız yok bizim ihtiyacımız olan şey akıl, akıl üretmemiz lazım. Bilim ve teknoloji ile gençlerimizi donatmalıyız” diye konuştu.


Ekonomist Cem Seymen, “Zeka kullanarak genişler, kullanarak açılır. Çocuklarımızı çok iyi yetiştirmeliyiz dedi. Gençlerimizi ülkeyi kalkındıracak, bayrağını dalgalandıracak seviyeye getirmeliyiz. Neden bir Türk genci enerjiyi ben depolamaya başlayacağım diyemiyor. Bu konuda hem gençlerimize hem de yetkililerimize büyük iş düşüyor” şeklinde konuştu.


Söyleşine slayt sunumları ve sayısal verilerle devam eden Seymen’e söyleşisinin sonunda hediye takdimi yapıldı.




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