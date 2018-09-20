Cemil Meriç öğrencileri doyasıya eğlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki engelli öğrencilere eğitim veriyor. Merkezde kurs derslerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerde düzenleniyor. Cemil Meriç'te eğitim alan 85 öğrenci, eğitmenleriyle birlikte Kartepe Uzuntarla'da bulunan Seka Kampı piknik alanında oyun oynayıp stres attı.

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp, eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. İlk olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan

öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, Kocaeli Bilim Merkezi'nde hizmet veriyor. Bilgiye ulaşma ve rahat okumaya elverişli olarak düzenlenen kütüphane sakin ortamı öğrencileri ve okur severleri kendine çekiyor. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla oluşacak öğrencilerin çalışma ortamı ihtiyacını Halk Kütüphanesi karşılayacak. Öğrenciler kütüphanede raflarda ve bilgisayarlarda binlerce kitaba ulaşabiliyor. Büyükşehir, ayrıca akıllı kütüphane sistemiyle okuyuculara dışarıdan da hizmet veriyor. üzerinde ödünç alınan kitapların süre uzatımı istenebiliyor, kaynak araştırılabiliyor. Bugün itibariyle Halk Kütüphanesi'nin 6 bin 800 üyesi bulunuyor. Kütüphane raflarında 16 bin kitap, e-kütüphanede de 18 bin kitap yer alıyor.