Cemil Meriç öğrencileri Ekopark'ta

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, İzmit Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Ekopark'ı gezerek stres attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan 90 öğrenci, İzmit Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Ekopark'ta hem gezdi hem de eğlendi. Merkezde kendilerinin yaptığı kek ve pastaları hep birlikte yiyen öğrenciler doğanın ve yeşilliğin içerisinde stres atttı.

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp, eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. İlk olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.