Ceviz yiyen daha zeki oluyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Ağca, “Şekil itibariyle beyine benzeyen ceviz,

zekayı geliştiriyor ve hafıza kaybını önlüyor" dedi.

Cevizin insan sağlığı için önemine değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Ağca, sadece cevizde bulunan gümüş iyonuna ihtiyaç duyan tek organın beyin olduğunu söyledi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Ağca cevizle ilgili şu bilgileri verdi: “Cevizin şeklinin beyine bu kadar benzemesi ise aralarındaki mükemmel ilişkiyi gösteriyor. Ceviz içerdiği gümüş ile beynin hafıza hücrelerine destek oluyor ve hafıza kaybına karşı koruyor. Gümüşe ek olarak cevizde bulunan omega-3’te tam olarak beynin gıdası. Hem gümüş hem omega-3 ise çocukların beslenmesinde mutlaka olmalı. Yapılan bilimsel çalışmalar gümüş elementinin, çocuklarda zekâ gelişimini sağladığını gösteriyor.”

Dikkat eksikliğine de iyi geliyor

Cevizde bulunan Omega-3’ün faydalarından da bahseden Ağca, “Omega-3, çocuklarda son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan hiperaktivite ve dikkat eksikliği ile yakından ilişkili, hatta çalışmalar depresyonla dahi omega-3’ün ilişkisini gösteriyor. Hem çocuklar hem de balık tüketmeyen veganlar için omega-3 kaynağı olan ceviz günlük beslenmenin vazgeçilmezi olmalı” diye konuştu.

Uykusuzluğun ve sivilcenin ilacı

Cevizin içi kadar kabuğunun da değerli olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Ağca sözlerini şöyle sürdürdü: “Rahat bir uyku için de ihtiyacınız olan melatonin hormonu cevizin içerisinde bulunuyor. Özellikle uykusuzluk sorunu çekenler, cevizlerinizi akşam yiyerek rahat ve huzurlu bir uyku uyuyabilirsiniz. Şimdi tam zamanı olan taze cevizin yeşil kabuğunun veya yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen lapanın ise sivilcelere sürülmesi, sivilceleri geçirmekte ve yaraları iyileştirmekte kullanılıyor. Tarihte ise cevizin yeşil yaprakları el ve ayak terlemesinde, ciltteki uçuk ve lekelerin tedavisinde kullanılmıştır. Hem kabuğuyla hem yaprağıyla hem de özüyle muhteşem bir besin olan ceviz, kolesterol düşürücü etkilerinden, kanserden koruyucu ve iltihaplı romatizmayı azaltıcı etkilerine kadar, depresyon, uyku ve zekâ gelişimiyle olan etkisinden dolayı günlük beslenmenizin mutlaka vazgeçilmeli olmalı. Muhteşem faydalarını gösterebilmesi için cevizin miktarı önemli, cevizin de yağ içeriği unutulmadan tüketilmeli. Günde 3 ceviz yiyerek, cevizin muhteşem etkilerinden faydalanabilirsiniz. 3 cevizin yaklaşık olarak 1 yemek kaşığı yağ içerdiğini unutmayın.”