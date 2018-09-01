Çevre düzenini bozan çadırlar kaldırıldı

Zabıta yetkilileri, bölgede konar-göçer şekilde yaşayan şahısların atıklarını çevreye bırakarak görüntü kirliliği oluşturup, kent estetiğini bozduğuna dikkat çekti. İlgili şahısların bölgede kontrolsüz bir şekilde ateş yakıp çevreye rahatsızlık verdiklerini tespit eden yetkililer, Emniyet ekipleri ile birlikte ortak bir çalışma gerçekleştirerek bölgedeki çadırları kaldırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer; “Çadırlarda yaşayan şahıslar, çevreden topladıkları atıkları buraya getirerek çevre ve görüntü kirliliğine neden olup, kent estetiğini de olumsuz etkiliyor. Ayrıca bu şahıslar kontrolsüz ateş yakarak çevreyi rahatsız ediyor. Bu konuda vatandaşlardan yoğun şekilde şikayetler alıyorduk. Gelen şikayetleri de dikkate alarak bölgedeki çadırları kaldırdık” dediler.