Çevreci otobüsler tasarruf kaynağı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevreci yaklaşımlarla Türkiye'de örnek ve öncü belediye olmaya devam ediyor. Doğal gazlı araçlara dönüşüm projesi çalışmalarına 2015 yılında başlayan Büyükşehir Belediyesi, 1 Şubat 2016 yılı itibarıyla belediyeye ait tüm toplu ulaşım araçlarını doğal gazlı araçlarla yeniledi. Bu doğrultuda doğal gaz dönüşümü sağlanarak, 92 milyon 601 bin lira tasarruf edildi. Ayrıca diğer doğal gazın kullanılması ile birlikte karbondioksit salınımı en düşük seviyeye indirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi ulaşımında hayata geçirdiği doğal gazlı otobüsler ile çok ciddi bir ekonomik tasarruf sağladı.

Bu dönem içerisinde doğal gazlı araçlar ile 53 milyon kilometre yol kat edilirken 31 milyon litre doğal gaz tüketildi. Motorin kullanılması durumunda 25 milyon litrelik tüketim yapacak araçlar, bugüne kadar 33 milyon TL'lik doğal gaz tüketti. Örnek çalışmanın başladığı günden bu yana, araçların dizel motorlu olması halinde ise yaklaşık 126 milyon 477 bin liralık yakıt tüketimi olacaktı. Araçların doğal gaz dönüşümünü sağlayarak, 92 milyon 601 bin lira tasarruf edilmiş oldu. 335 adet doğal gazlı otobüsün çevreci olması ise büyük önem taşıyor. Ekonomik olmasının yanında karbon salınımının neredeyse sıfıra indirildiği çevre dostu otobüsler, Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişteki çevre kirliliğiyle anılan Kocaeli'nin hayata geçirdiği dev çevreci yatırımlarına katkı sağlamış oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun çevre konusunda çok hassas davranan ve çevreci yaklaşımlara çok önem veren bir insan olduğunu vurgulayan UlaşımPark AŞ. Genel Müdürü Mehmet Yasin Özlü, "Doğal gazlı araçlar bir anlamda kendini sübvanse etti. Başkan Karaosmanoğlu'nun talimatları doğrultusunda, 1 Şubat 2016 yılı itibarıyla belediyeye ait tüm toplu ulaşım araçlarını doğal gazlı araçlarla yeniledik. Bu çevreci yaklaşım, çok ciddi bir ekonomik tasarruf sağlamış oldu. 2,5 yıl gibi bir sürede bu dönüşümü sağlayarak, aynı zamanda aradaki farkla otobüslere vermiş olduğumuz parayı çıkarmış olduk. Bu da tasarrufun önemli olduğu bugünlerde, çok önemli bir detay olduğunu düşünüyoruz” dedi.