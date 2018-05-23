Çevreye duyarlı bir nesil yetişiyor

Gazi İlkokulu öğrencilerini Atık Getirme Merkezinde ağırlayan Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol ekibi, öğrencilere kaynağında ayrıştırma semineri verdi. Yapılan ziyarette öğrenciler büyük bir ilgi ile Atık Getirme Merkezi’ni gezerken bir yandan da yerinde ayrıştırma çalışmalarının nasıl yapıldığını inceledi.

Atık Getirme Merkezi’ni öğrencilere gezdiren Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri öğrencilerin sorularını yanıtlarken yapılan işlemler hakkında bilgi verdi. Kartepe Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde ömrünü tamamlamış lastikler, iti hacimli atıklar, elektrikli ve elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar, atık piller ve akümülatörler, kartuş ve toner atıkları, floresan atıkları, cam atıkları, ambalaj atıkları ve tekstil atıkları üzerinde işlemler yapılıyor.

Gazi İlkokulu öğrencileri de kendi yaptıkları pil kutularında topladıkları atık pilleri Kartepe Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ne getirdiler. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden aldıkları bilgilerin yanı sıra sorularına cevap alan öğrenciler Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başta olmak üzere ekip arkadaşlarına teşekkür ettiler.