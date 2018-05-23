Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 11:12

Çevreye duyarlı bir nesil yetişiyor

Kartepe Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret eden, Gazi İlkokulu öğrencileri yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Çevreye duyarlı bir nesil yetişiyor

23 Mayıs 2018 11:12


Gazi İlkokulu öğrencilerini Atık Getirme Merkezinde ağırlayan Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol ekibi, öğrencilere kaynağında ayrıştırma semineri verdi. Yapılan ziyarette öğrenciler büyük bir ilgi ile Atık Getirme Merkezi’ni gezerken bir yandan da yerinde ayrıştırma çalışmalarının nasıl yapıldığını inceledi.


Atık Getirme Merkezi’ni öğrencilere gezdiren Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri öğrencilerin sorularını yanıtlarken yapılan işlemler hakkında bilgi verdi. Kartepe Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde ömrünü tamamlamış lastikler, iti hacimli atıklar, elektrikli ve elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar, atık piller ve akümülatörler, kartuş ve toner atıkları, floresan atıkları, cam atıkları, ambalaj atıkları ve tekstil atıkları üzerinde işlemler yapılıyor.


Gazi İlkokulu öğrencileri de kendi yaptıkları pil kutularında topladıkları atık pilleri Kartepe Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ne getirdiler. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden aldıkları bilgilerin yanı sıra sorularına cevap alan öğrenciler Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başta olmak üzere ekip arkadaşlarına teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç