Çevreyi rahatsız eden seyyar satıcılara zabıtadan ceza

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe geneleninde gerçekleştirdiği denetimlerde cadde ve sokaklarda anons cihazları ve hoparlör tarzı cihazlarla çevreyi rahatsız ederek satış yapan seyyar satıcılara ve vatandaşın geçişine engel olacak şekilde gerçekleştiren esnafa ekipler 5326 saylı Kabahatler Kanunun Hükümleri Gereği cezai işlem uygulandı. Ses kirliliğine sebep olan ve vatandaşların sık sık şikayette bulunduğunu ifade eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerin artarak süreceği bilgisini verdi.