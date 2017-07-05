Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 11:30

Ceyhan ve Hülagü’den Bayram’a ziyaret

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne atanan İlhan Bayram tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Ceyhan ve Hülagü’den Bayram’a ziyaret

05 Temmuz 2017 11:30


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, ilçe başkanları ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü ziyarette bulundu.


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın, İSU Genel Müdürlüğü döneminde kente çok önemli hizmetleri olduğunu belirten AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “İlhan Bey kentimize yıllardan beri hizmet ediyor. Kendisine İSU’ da yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor ve Genel Sekreterlik görevinde başarılar diliyorum” dedi.


Genel Sekreter İlhan Bayram’ın yeni görevinin hayırlar getirmesini dileyerek sözlerine başlayan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, “Görevinizde başarılar diliyorum. Genel Sekreterlik göreviniz hem kentimize hem de ülkemize büyük katkılar sağlayacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.


Ziyaretlerde tebrikleri kabul eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise, “Nazik ziyaretleriniz ve temennileriniz için teşekkür ediyorum. Kentimize hizmet etmekten mutluluk duyuyor ve sizlerin desteğini almaktan dolayı çok memnun oluyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!