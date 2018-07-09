Çeyrek final heyecanı K@bin’de yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Rusya’da yapılan 2018 Dünya Kupası maçlarını Sekapark’ta bulunan K@bin’den paylaşmaya devam ediyor. Yaz ayları boyunca K@bin etkinlikleriyle çocuklar ve velilerinin yanında olan Büyükşehir, futbolseverleri de ağırlıyor. Dünya Kupası son 16 turundan sonra başlayan çeyrek final maçlarını K@bin’den takip eden futbol severler birbirinden çekişmeli mücadeleleri izledi.

6 Temmuz Cuma Günü Saat 17.00’de oynanan Uruguay–Fransa maçıyla başlayan Çeyrek Final maçları, 7 Temmuz Cumartesi günü Rusya–Hırvatistan maçıyla sona erdi. Dünya Kupası heyecanı K@bin’de, yarı final maçlarıyla devam edecek. K@bin’deki Dünya Kupası yarı final heyecanı 10 Temmuz Salı günü Fransa-Belçika, 11 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan–İngiltere maçlarıyla devam edecek. Her iki maçta saat 21.00’de başlayacak.