Cezaevi firarisi dolandırıcı kadın, 10 günde 3 kişiyi soydu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 ay öce cezaevinden firar eden kadın, 10 gün içerisinde gittiği mağazalarda alışveriş yapan vatandaşların çantalarından, dakikalar içerisinde yaklaşık 30 bin TL değerinde altın bilezik ve 680 TL para çaldı. Güvenlik kameralarının ele verdiği kadın polis ekiplerinin 3 günlük takibi sonrasında yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 12 Ekim tarihinde kent merkezinde bulunan bir mağazaya giden bir kadın, mağazada alışveriş yaptığı sırasında çantasını giyinme kabininin önüne bırakan bir vatandaşın çantasından dakikalar içerisinde 500 TL para çalarak olay yerinden kaçtı. Aynı kadın 18 Ekim tarihinde gittiği bir mağazada da takip ettiği bir kadının bebek arabasına asılı duran çantasından yaklaşık 30 bin TL değerinde 4 adet altın bilezik çaldı. Son olarak 22 Ekim tarihinde bir mağazada bir kadını takibe alan azılı hırsız, kadının stanttan kıyafet baktığı sırada çantasının içerisinden saniyeler içerisinde 180 TL para çalarak olay yerinden kaçtı.

Polis memurunun dikkati ile kimliği belirlenen kadın yakalandı

Vatandaşlardan gelen şikayetler sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan kesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemesi sırasında polis memurlarından birisi kadının daha önce de hırsızlık suçundan yakaladıkları Y.Ö. (26) olduğunu tespit etti. Daha sonra kimliği tespit edilen Y.Ö.'yü takibe alan ekipler, İzmit Turan Güneş Caddesi'nde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına alındı. Yakalanan Y.Ö.'nün üzerinde yapılan aramda 5 bin TL para ele geçirildi.

43 adet suç kaydının olduğu belirlendi

Polis merkezine getirilen Y.Ö.'nün 5 yıl önce hırsızlık suçundan tutuklandığını ve 5 ay önce Sivas'taki bir cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Emniyette yapılan incelemelerde Y.Ö.'nün farklı suçlardan 43 suç kaydının, 4 farklı suçtan arama kaydının 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ö. daha sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Yankesicilik olayları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen ilk olayda giyinme reyonunun önünde duran bir çantadan 180 TL para çalan Y.Ö. daha sonra hızlı bir şekilde mağazadan çıkıyor. Yaşanan bir diğer olayda ise mağazada bir süre dolaşan Y.Ö., bir kadının bebek arabası üzerinde asılı şekilde bıraktığı çantadan bilezikleri çalarak olay yerinden kaçıyor. Yaşanan son olayda ise Y.Ö., takip ettiği bir kadının çantasından saniyeler içinden 180 TL para çalarak mağazadan uzaklaşıyor.