Cezaevi firarisi suç makinesi çaldıklarını satarken yakalandı

Kocaeli'de 18 ayrı suçtan girdiği cezaevinden firar eden şahıs, 2 ay içerisinde bir dağ evi ve 3 iş yerinden çok sayıda elektronik cihaz ve para çaldı. Polis ekipleri tarafından aranan şahıs, çaldığı malzemeleri satmak isterken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 18 ayrı suçtan aranan E.Ö. (18) polis ekipleri tarafından yakalanmasının ardından tutuklanarak 1 Ocak tarihinde cezaevine gönderildi. 7 ay kaldığı açık cezaevinden firar eden E.Ö. kayıplara karıştı. Polis ekipleri cezaevi firarisinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, şahıs Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir dağ evine girdi. Evde değerli bir eşya bulamayan şahıs olay yerinden kaçtı. Daha sonra 3 Eylül'de İzmit Yenişehir Mahallesi'nde bir galeriye giren E.Ö., içeriden 1 motosiklet, 4 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet fotoğraf makinesi çaldı. 1 gün sonra İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde bir fotoğrafçı dükkanına giren şahıs, 5 bin TL değerinde fotoğraf makinesini çaldı. Son olarak 13 Eylül tarihinde İzmit Kadıköy Mahallesi'nde bir restorana giren şahıs, kasadan bin 500 TL para çalarak kayıplara karıştı.

Çaldığı malzemeleri satmak isterken yakalandı

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kartepe'deki dağ evine ve İzmit'teki iş yerlerine giren şahsın cezaevi firarisi E.Ö. olduğunu tespit etti. Şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis, E.Ö.'nün İzmit'te çaldığı malzemeleri satmak için mağazaları dolaştığı istihbaratını aldı. Şahsın Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin yakınında olduğu bilgisini alan ekipler, düzenlenen operasyonla E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın satmak istediği elektronik cihazlara ise el konuldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahsın 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ö., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.