Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 15:28

Cezaevine ziyarete gitti yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde meydana gelen olayda cezaevine yakınını ziyaret etmeye giden şüpheli emniyet ekipleri tarafından yakayı ele verdi.

Cezaevine ziyarete gitti yakayı ele verdi

10 Temmuz 2017 15:28


Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kafkas Sokak üzerinde meydana gelen hırsızlık olayında S.K(37) isimli şahıs bir eve hırsızlık amaçlı girdi. Evden gelen sesleri hisseden Adem K.(32) isimli komşu alt kata doğru yönelince hırsız S.K ile göz göze geldi. Ardından şüpheli şahıs komşu Adem K.’ya 2 el ateş etti. Adem K. isimli şahıs göğsünden yaralanırken S.K olay yerinden aracı ile uzaklaştı.


Konu hakkında inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri Şüpheli S.K’nın evden çıkışı sonrasında kullandığı otomobili yaklaşık 10 saatlik MOBESE ve güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edip arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarını kesintisiz sürdüren ekipler şüpheli S.K’nın Kandıra Yarı Açık Ceza Evi’nde yatmakta olan bir yakınını ziyaret edeceği bilgisine ulaştı.Şüpheli şahıs yakını ziyaret ettiği anda emniyet ekipleri tarafından yakayı ele verdi. 8 ayrı suçtan aranması bulunan şahsın üzerinden bir de sahte ehliyet çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan S.K isimli şahıs Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!