Cezaevine ziyarete gitti yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kafkas Sokak üzerinde meydana gelen hırsızlık olayında S.K(37) isimli şahıs bir eve hırsızlık amaçlı girdi. Evden gelen sesleri hisseden Adem K.(32) isimli komşu alt kata doğru yönelince hırsız S.K ile göz göze geldi. Ardından şüpheli şahıs komşu Adem K.’ya 2 el ateş etti. Adem K. isimli şahıs göğsünden yaralanırken S.K olay yerinden aracı ile uzaklaştı.

Konu hakkında inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri Şüpheli S.K’nın evden çıkışı sonrasında kullandığı otomobili yaklaşık 10 saatlik MOBESE ve güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edip arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarını kesintisiz sürdüren ekipler şüpheli S.K’nın Kandıra Yarı Açık Ceza Evi’nde yatmakta olan bir yakınını ziyaret edeceği bilgisine ulaştı.Şüpheli şahıs yakını ziyaret ettiği anda emniyet ekipleri tarafından yakayı ele verdi. 8 ayrı suçtan aranması bulunan şahsın üzerinden bir de sahte ehliyet çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan S.K isimli şahıs Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.