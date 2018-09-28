CHP'li belediye meclis üyesinin sosyal medya paylaşımına suç duyurusu

Kocaeli'de sosyal medya hesabı üzerinden “Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadını aşağılayan Araplar'ın ümmeti değiliz” paylaşımı yapan CHP'li belediye meclis üyesinin Hz. Muhammed ve İslamiyet'e hakaret olarak gören STK'lar duruma tepki göstererek suç duyurusunda bulundular.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde CHP'li belediye meclis üyesi Fevzi Canbaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden “Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadını aşağılayan Araplar'ın ümmeti değiliz. Biz binlerce yıllık tarihi 16 devlet kurmuş, kadına Khatun (Kraliçe) diyen Gök Türkler'in torunuyuz. Biz Kemalistiz, biz cumhuriyetçiyiz, Biz, Türk'üz” yazılı bir paylaşım yaptı. Paylaşımın Hz. Muhammed (S.A.V.) ve İslamiyet'e hakaret içerdiğini iddia eden vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Paylaşımı yapan Canbaz, paylaştığı yazıyı hesabından kaldırırken, duruma tepki gösteren Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri üyeleri ise Kocaeli Adliyesi'nde Canbaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Hazreti Peygamber'e yönelen bu saldırıyı şiddet ve nefret duygularımızla lanetliyoruz"

Suç duyurusuna Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri'ne bağlı Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, TÜMSİAD Başkanı Abdulkadir Yılmaz ve dernek temsilcileri katıldı. Suç duyurusu öncesinde vatandaşları temsilen Avukat Halit Çokan bir basın açıklaması yaptı. Canbaz'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı kınadıklarını söyleyen Çokan, “Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Fevzi CANBAZ, sosyal paylaşım sitesi hesabından Hazreti Peygamber ile ilgili son derece çirkin ve seviyesiz ifadeler paylaşmıştır. Bu ifadeleri okuyan ve duyan Peygamber sevdalısı yığınlar derin bir infiale, öfke ve üzüntüye duçar olmuştur. Hazreti Peygamber'e yönelen bu saldırıyı şiddet ve nefret duygularımızla lanetliyoruz. Ufuk Peygamber Hazreti Muhammed getirdiği ilahi mesajlar, ortaya koyduğu insani değerler ve önerdiği hayati ilkelerle cehaletin karanlığına gömülmüş insanlığa ışık olmuştur. İnsanlığı beşeri zaafların bataklığından erdemin yüceliklerine taşımıştır” dedi.

"Bütün Müslümanları rencide etmiş, inananları incitmiştir"

Fevzi Canbaz'ın tüm İslam alemine hakaret ettiğini vurgulayan Çokan, "Bütün Müslümanları rencide etmiş, inananları incitmiştir. Lakin yelin kayadan bir şey almadığı gibi onun bu cerahat ve denaet akan sözleri sadece karanlık zihniyetini hastalıklı ruh halini ortaya koymuştur. Testinin içinde ne varsa dışına sızar misali içindeki pislik ve irin diline ve kalemine vurmuştur. Debelendiği sefalet bataklığından çevresine pislik saçmıştır. Bilinmelidir ki kainatın en kutlu varlığına söylenen her kem söz sahibine döner. Ona atılan her iftira müfterisinin kursağında düğüm olur. Ona çirkince saldıran herkes kendi çirkinliğinde boğulur” diye konuştu.

"Hazreti Peygamber'e dil uzatan cüretkar ve cehalet meftunu bu zavallı"

Canbaz'ın bağlı olduğu partinin de kendisini kınayacağına inandıklarını ifade eden Avukat Halit Çokan,” Fevzi Canbaz bir siyasi partinin belediye meclis üyesidir. Özellikle ve özenle o partinin adını söylemek istemiyoruz. Çünkü biz biliyor ve inanıyoruz ki; o partinin içinde Hazreti Peygamber'in adı anılınca gönlünde ummanlar gibi peygamber sevgisi dalgalanan, Hazreti Peygamber'e kem söz söylenince içi öfke dolan yığınla insan mevcuttur. Onların Peygamber sevgisi hatırına onların partisinin adını zikrederek haksızlık yapmak istemiyoruz. İnanıyor ve temenni ediyoruz ki; Hazreti Peygamber'e dil uzatan cüretkar ve cehalet meftunu bu zavallıyla ilgililer gereğini yapacaklardır” açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından vatandaşlar, CHP'li meclis üyesi Fevzi Canbaz hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundular.