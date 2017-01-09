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09 Ocak 2017 17:52

CHP’li milletvekilinin peşine düştüğü afişi asanlar yakalandı

CHP’li milletvekilinin peşine düştüğü afişi asanlar yakalandı

09 Ocak 2017 17:52

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ‘Mutlu Noeller Müslümanlar’ afişini astıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar ve Kartepeli CHP’liler, Kartepe’de asılan ’Mutlu Noeller Müslümanlar’ afişinin peşine düşmüş ve sorumluların yakalanması için harekete geçmişti. Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Akkaya ve Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş’u ziyaret eden CHP üyeleri, söz konusu afişi asarak halk arasına kin tohumları ekenlerin yakalanması için çalışma başlatılmasını istemişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Toplumumuz arasında her zaman fikir, düşünce, inanış ve yaşam biçimi farklılıkları olmuştur. Ancak bu farklılıklar hiçbir zaman acılarımızı paylaşmamıza engel teşkil etmemiştir. İnsanlarımızı birbirine kırdırmak isteyenler, her türlü hain planı devreye sokmakta geri kalmayacaklardır” dedi.
Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hızlandırdı ve söz konusu afişi astıkları öne sürülen 4 kişiyi Kartepe Acısu Mahallesinde gözaltına aldı. Şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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