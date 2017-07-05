CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı yürüyüşe saldırı hazırlığında olan DEAŞ üyesi Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yakalandı. Kartepe ilçesindeki polis kontrol noktasında 38 UU 962 plakalı panelvan tipi şüpheli araç Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından durduruldu. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Araçta bulunan O.K. adlı şahıs gözaltına alındı. Polis ekiplerinin araçta bomba imha uzmanı köpek ile yaptığı aramada herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadı. Operasyon anı kameralara yansıdı.

Operasyonu derinleştiren ekipler, Kayseri’de de zanlıya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı. 3 zanlının daha önce terör örgütü DEAŞ’a yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldıkları belirlendi.