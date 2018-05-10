Çiftçiler şenlikte buluştu

Tarım ve hayvancılık ile ilgili kurumların ve ziraat odalarının katkılarıyla, çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenlikte, çiftçiler arasında çeşitli, etkinlikler, yarışmalar da düzenlendi. Çiftçi şenliğine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkan Vekili Erhan Öztürk, ziraat odaları başkanları, temsilcileri ve bölge halkı katılım sağladı. Başkan Vekili Özak Bir sanayi kenti olan Kocaeli aynı zamanda tarım şehri olma yolunda ilerlediğini ifade ederek, “Spor, kültür, turizm alanlarında ilerleme gösteren Kocaeli, tarım ve hayvancılık alanında da önemli yol kat etti. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin her zaman yanındayız. Tarım ve hayvancılık konusunda desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Yerel sanatçıların konser verdiği çiftçi şenliğinde arı yetiştiricilerine arıcılık malzemeleri dağıtıldı. Gebze Bal Üreticileri Birliği’nin Büyükşehir Belediyesinden, arı yetiştiricileri için talep ettiği arıcılık malzemeleri düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. Şenlikte ayrıca, köyler arası halat çekme, erkek-kadın ve çocuk çuval yarışmaları gibi ödüllü yarışmalar da yapıldı. Bu yarışmalarda ilk 3’e girenlere çeşitli ödüller verildi.