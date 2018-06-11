Çiftçilere destekler sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği projelerle, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yüzde 50 hibe projesi kapsamında desteklenen ekim alanları ziraat mühendisleri tarafından kontrol ediliyor. 2018 ilkbaharında verilen mısır tohumlarının ekim alanlarındaki kontrolleri sırasında çiftçilere yabancı ot ve zararlılarla mücadele, gübreleme ekim ve toprak hazırlıkları hakkında bilgi veriliyor.

Çiftçiler memnun

Kocaeli ili Kandıra, Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde dane ve slajlık mısır çeşitlerinde verim ve kalite özelliklerini belirleme amaçlı deneme çalışması yapılıyor. Bu kapsamda 23 ayrı noktada kontrol parselleri oluşturuldu. Oluşturulan deneme parsellerinin kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Bahçeleri ve ürünleri ile yakından ilgilenilen çiftçiler, saha kontrol çalışmalarından ve hibe destek projelerinden memnun olduklarını belirtiyorlar.

Hastalıklarla mücadele

Kandıra’nın Ömerli mahallesinde 12 dekar mısır tarlası ve 3 dönüm yonca tarlası kontrol edildi. Çiftçilere yabancı ot mücadelesi ve gübreleme hakkında bilgiler verildi. Kocakaymaz mahallesinde ise 7 dekar nohut tarlası ve 7 dekar fındık bahçesi kontrolü yapılarak, Fungal hastalıklar ve zararlarıyla mücadele yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Körfez ilçesi Himmetli ve Cuma mahallelerinde tohum ve fidan desteği almış olan 3 çiftçinin toplamda 17 dekar mısır tarlası ve 10 dekar ceviz bahçesinin kontrolü yapılarak, zararlılar hakkında bilgi verildi. Cuma mahallesinde 6 dekar mısır deneme tarlasının kontrolü yapıldı. Kontrol esnasında bitkilerin çıkış durumlarına bakılarak hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı. Ayrıca çiftçilere ceviz yetiştiriciliğinde gübreleme, budama, ilaçlama, sulama, tarım sigortası konularında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri hakkında bilgiler verildi.