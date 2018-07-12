Çiftçilerin ürünlerini Büyükşehir kontrol ediyor

Kocaeli’nde çiftçilik faaliyetlerinde bulunan çiftçilerin sera ve bahçelerinde ürün kontrolleri yapıldı. Körfez, Kandıra Derince ve Kartepe ilçelerindeki kırsal bölgelerde bulunan çiftçilere ayrıca solarizasyon, sebzelerde döllenmenin arı ile sağlanması, tarım sigortası, gübreleme ve desteklemeler konularında bilgiler aktarıldı. Ceviz, çilek, karpuz ve sebze bahçeleri bulunan çiftçilere, ürün kontrolleri yapılarak rutin kontroller hakkında da bilgiler verildi.

Körfez ilçesi Belen mahallesinde seracılık faaliyetinde bulunan çiftçilerin 17 adet blok seraları ile 10 dekar açıkta sebze bahçelerinin kontrolü büyükşehir ekipleri tarafından yapıldı. Körfez’deki Alihocalar mahallesinde ceviz ve sebze yetiştiriciliği yapan bir çiftçinin 8 dekar ceviz bahçesi ve 2 dekar karpuz bahçesinin kontrolü yapıldı. Çiftçiler, ceviz yetiştiriciliğinde gübreleme, sulama, budama ve ilaçlama konularında bilgilendirildi.

Kartepe Uzunbey mahallesinde Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılındaki sonbahar yem tohumu desteğinden yararlanan çiftçi, hasat esnasında ziyaret edildi. Toplamda 130 dekar olan buğday tarlasında dekar başına ortalama 420 kg verim alınırken, 150 dekar arpa tarlasından da dekar başına ortalama 310 kg verim alındığı görüldü. Ayrıca buğday tarlasından dekar başına hasat olarak ortalama 7 saman balyası aldığı görüldü.

Kandıra Sucuali ve Hıdırlar mahallelerinde çiftçilik faaliyetleri yürüten çiftçilerin sera, tarla ve bahçelerinde kontroller gerçekleştirdi. Bu kapsamda 12 dekar karpuz ve fasulye tarlası 1 adet domates serası 5 dekar ceviz bahçesi kontrol edildi. Yapılan kontrollerin ardından çiftçilere bakım, budama ve gübreleme hakkında bilgiler verildi. Çiftçiler büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu desteklemelerden memnun olduklarını belirtirken, yapılan desteklerin artarak devam etmesi konusunda talepte bulundu.