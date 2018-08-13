Çiftlik yangınında 30 büyükbaş hayvan telef olmadan kurtarıldı

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Balçık köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinin samanlık bölümünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin gittikçe yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekipler, alevlere müdahale ederken bir yandan da samanlığın bitişiğinde bulunan ahırdaki mahsur kalan 30 büyükbaş hayvanı tahliye ederek telef olmaktan kurtardı.

Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları ile alevler kontrol altına alınarak söndürülebildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.