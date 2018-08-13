Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 09:40

Çiftlik yangınında 30 büyükbaş hayvan telef olmadan kurtarıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir çiftliğin samanlık kısmında çıkan yangında mahsur kalan yaklaşık 30 büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çiftlik yangınında 30 büyükbaş hayvan telef olmadan kurtarıldı

13 Ağustos 2018 09:40


Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Balçık köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinin samanlık bölümünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin gittikçe yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekipler, alevlere müdahale ederken bir yandan da samanlığın bitişiğinde bulunan ahırdaki mahsur kalan 30 büyükbaş hayvanı tahliye ederek telef olmaktan kurtardı.


Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları ile alevler kontrol altına alınarak söndürülebildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç