Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saliha O. idaresindeki 41 YD 427 plakalı cip, iddialara göre “Dur” kuralını ihlal ederek, karşı yönden gelen Mehmet Ali C. yönetimindeki 34 FF 8248 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, trafiğe kapanan yol araçların çekici yardımı ile kaldırılması ile tekrardan açıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.