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04 Aralık 2017 14:18

Çocuk Edebiyatı Okumaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sınıf öğretmenlerine yönelik düzenlediği Çocuk Edebiyatı Okumaları başladı.

Çocuk Edebiyatı Okumaları başladı

04 Aralık 2017 14:18


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin edebiyat okumaları yeni dönemde de devam ediyor. Bu yıl sınıf öğretmenlerine yönelik olan okumalar “Çocuk Edebiyatı” formatında yapılıyor. 20 hafta sürecek olan okumalara 20 sınıf öğretmeni katılıyor. Okumalar Çocuk Edebiyatı yazarı Mevlana İdris ile gerçekleştiriliyor.


Çocuk Edebiyatı okumaları bu yıl da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nde (TDED) yapılıyor. İki dönem olarak gerçekleştirilecek olan okumaların ilki 20 Ocak 2018’de sonlanacak. 10 Şubat 2018’de ikinci dönemle tekrar başlayacak olan okumalar 28 Nisan’da sona erecek.


Temel amacı Çocuk Edebiyatı alanındaki nitelikli kitap, yazar ve düşüncelerle bir tanışıklık sağlamak olan okumalar, öğretmenlerin çocukla iyi kitap arasında sağlıklı ve kalıcı bağlar kurulması amaçlanıyor.




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