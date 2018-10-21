Çocuk Hakları Okulu 85 öğrenciyi ağırladı

İzmit Belediyesi'nin Türkiye'de tek olan Çocuk Hakları Okulu, Sakarya'dan gelen 85 öğrenciye çocuk haklarını anlattı.

Şimdiye kadar binlerce öğrencinin haklarını öğrendikleri Çocuk Hakları Okulu'nda Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli eğitim programları düzenlendi. Yenişehir Mahallesi'ndeki okula Sakarya'dan 85 kişilik öğrenci grubu gelerek haklarını öğrendiler. Sakarya Erenler Güneş İlkokulu'ndan onlarca öğrenci, öğretmenleriyle birlikte geldikleri Çocuk Hakları Okulu'nda uzman kişilerce doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakları hakkında bilgi sahibi oldular. Video eşliğinde hakları hakkında detaylı bilgi sahibi olan 85 öğrenci eğitimin sonunda boyama etkinliği de yaptılar.