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01 Mayıs 2018 14:33

Çocuk Korosu’ndan konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu tarafından verilen konserde, çocuklar seslendirdiği şarkılar ile büyük beğeni topladı.

Çocuk Korosu’ndan konser

01 Mayıs 2018 14:33


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu tarafından Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde konser verildi. Nuray Polat’ın şefliğini yaptığı Çocuk Korosu, küçük yaşlarına rağmen gösterdikleri büyük performansla dinleyenlerin bolca alkışını aldı.


Birbirinden yetenekli çocuklardan oluşan Büyükşehir Çocuk Korosu, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında aldıkları eğitimi verdikleri konserle taçlandırdı. Çocuk Korosu tarafından seslendirilen tüm eserleri inleyen katılımcılar, şarkıları beğeni ile dinlediklerini söyleyerek, çocukları tebrik ettiler.




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