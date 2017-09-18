Çocuk Üniversitesi 30 Eylül’de başlıyor

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nden Temel Eğitim alma hakkını kazanan öğrenci adayları “Üniversite Değerlendirme Kurulu” tarafından belirlenmesinin ardından öğrencilerin aileleriyle görüşülerek 15 Eylül 2017 tarihine kadar kesin kayıtlarını yaptırmaları için Çocuk Üniversitesi’ne davet edilmişti. Kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı 200 kişiye ulaştı. Gelen öğrenci aileleri ile yakından ilgilenen yetkililer, ailelere kampüsü gezdirerek alınacak eğitimlerin yapılacağı sınıfları tek tek gezdirmişti. Kesin kayıtların sona ermesinin ardından öğrencilerin kayıtlarını yaptırarak memnuniyetini dile getiren veliler Başta Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederek çocuk üniversitesinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde eğitimler, 30 Eylül 2017 Cumartesi günü başlayıp 8 Ay süreyle devam edecek ve Haziran 2018’de sona erecek.