Çocuk Üniversitesi'nde açılış süprizi

Çocuk Üniversitesi'ne 2018-2019 Eğitim yılında yeni başlayacak 240 öğrenciyi, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz İstanbul'da bulunan Kidzania gezisine gönderiyor.

Kocaeli'de ilk, Türkiye'de 2. olma özelliği taşıyan ve Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın örnek projelerinden biri olan Çocuk Üniversitesinde kayıt heyecanı yaşanıyor. Bu yıl 1. Kademe eğitimi için kesin kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler ve aileleriyle ilgilenen idareciler, derslikleri gezdirerek eğitimler hakkında bilgi veriyor. Bu yıl 2. kez kapılarını açacak olan Çocuk Üniversitesinde 1. kademeden 240, 2. kademeden de 210 öğrenci, 29 Eylül'den itibaren hafta sonları eğitim alacak. Eğitimlerin başlamasına sayılı günler kalırken Başkan Ayaz öğrencilere sürpriz yaparak kesin kayıt yaptıran 240 öğrenciyi 21 Eylül Cuma günü İstanbul'da bulunan “Çocukların Ülkesi” olarak adlandırılan Kidzania gezisine gönderecek.