Çocuk Üniversitesi’ne yoğun katılım

2018-2019 Eğitim dönemi ön kayıtları için başvuranlar geçen yılın iki katını aştı.

Başiskele Çocuk Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile Başiskele Belediyesi arasında imzalanan protokolle geçtiğimiz yıl hayata geçirildi. Üniversiteye, bölgedeki okullarda rehber öğretmenleri tarafından ön tanı ile seçilen öğrenciler, psikologlar tarafından zekâ testinden geçirildikten sonra, test sonucundaki sıralamaya göre kayıt yapabiliyor. Özel yetenekli öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla kurulan üniversitede 8-12 yaş arasındaki öğrenciler ilk yıl 5 temel ders görüyor. Bilim İnsanı yetiştirmek amacıyla verilen derslerin yanı sıra öğrenciler 11 farklı alandaki seçmeli derslerden de faydalanabiliyor. Lise son sınıfa kadar devam edecek eğitimlerde öğrenciler 3. yıldan itibaren Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri tarafından mentörlük desteğiyle yeteneklerine uygun eğitimlere başlıyor.

Çocuk Üniversitesi’nde öğrencilerin yetenek alanlarının geliştirilmesinin yanı sıra, sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkıda bulunuluyor. Öğrencilerin ilgisi sanat, spor, kültür, doğayı tanıma ve çevreyi koruma gibi alanlara yönlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl 215 kişinin öğrenim gördüğü Başiskele Çocuk Üniversitesi’ne 2018-2019 eğitim döneminde kayıt için öğrenciler birbirleriyle yarıştı. Geçtiğimiz yıl yapılan bin 100 başvuru bu yıl iki katını aştı. Çocuk Üniversitesi’ne 2 bin 320 başvuru yapılınca kayıt sistemi kilitlendi. Bu başvurular arasında 240 öğrenci, kesin kayıt için davet edildi. Çevre ilçeler hatta illerden yoğun ilgi gören Başiskele Çocuk Üniversitesi’ne kontenjan arttırılması için ek kampüs yapıldı. 1. ve 2. yıl kayıt olan 450 öğrenciyle 29 Eylül 2018 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak.

Kocaeli’nde tek olan Başiskele Çocuk Üniversitesi’ne, önümüzdeki dönemlerde talebin katlanarak artması bekleniyor.