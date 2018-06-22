Çocuk Üniversitesi’nin ek binasında çalışmalar başladı

Başiskele Belediyesi tarafından Çocuk Üniversitesi’ne ek bina yapılıyor. Yaklaşık 1 yıl önce Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın sosyal sorumluluk projesi olarak Kocaeli’de ilk olarak hayata geçirdiği bu proje ile özel yetenekli çocukların, okul dışı serbest zamanlarında alacakları eğitimlerle bilimsel ve eleştirel düşünme, sorgulama, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazanmaları hedeflenmişti. Açıldığı günden bu zamana kadar 8-12 yaş arasında eğitim gören öğrencilere ücretsiz eğitim desteği veren Başiskele Çocuk Üniversitesi büyük ilgi gördü.

Kocaeli’nin bu yöndeki ihtiyacını Bahçecik Merkez Kampüs binasında karşılayan Başiskele Belediyesi, yoğun ilgi ve artan talep üzerine Çocuk Üniversitesi’ni büyütüyor. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın talimatıyla, yine Şehitekrem Mahallesi’nde 3 bin 500 metrekare alan üzerinde 850 metrekare inşaat oturum alanı olan ek kampüs binasının yapımına başlandı. Çelik Konstrüksiyon olarak yapılacak binanın gelecek eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.