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30 Haziran 2017 13:45

Çocuklar, aileleriyle Kağıt Müzesi’nde öğrenerek eğlendi

Seka Kağıt Müzesi’nde çocuklar aileleriyle beraber farklı etkinliklere katılarak güzel dakikalar geçirdi.

Çocuklar, aileleriyle Kağıt Müzesi’nde öğrenerek eğlendi

30 Haziran 2017 13:45


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi’nde anne ve babalar çocukları ile birlikte 3 farklı atölyedeki etkinliklere katıldı. Origami atölyesinde gömlek ve kravat yapan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar etkinlilerde hem yeni bilgiler öğrendi hem de doyasıya eğlendi.


Katılımın yoğun olduğu etkinliklere yaklaşık 300 kişilik grup katıldı. Aileler ve çocuklar ilk önce El Yapımı Kağıt Atölyesinde eski usülde elde kağıt yaptı. Kağıdın serüvenini öğrenme fırsatı bulan çocuklar, ardından bilgisayar kamerasında aileleri ile fotoğraf çektirdi.


Yaptıkları kağıda fotoğrafları bastırılan aileler son olarak da uçurtma atölyesindeki etkinliğe geçti. Burada birlikte uçurtma yapan aileler Seka Kağıt Müzesi’nden mutlu ayrıldı.




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