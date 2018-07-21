Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 10:46

Çocuklar, Ege ile Gaga’nın maceralarına ortak oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52.

Çocuklar, Ege ile Gaga’nın maceralarına ortak oldu

21 Temmuz 2018 10:46

yıl yaz etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak sahnelenen sevilen çizgi film Ege ile Gaga müzikali, çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.


Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. yıl yaz etkinlikleri kapsamında her hafta çocukların televizyonlardan severek izledikleri çizgi film karakterlerinin çocuk oyunları sahneleniyor. Elifin Düşlerinin ardından bu hafta çocukların sevdikleri Ege ile Gaga’nın Ay Maceralarını anlatan müzikal çocuk tiyatrosu miniklerle buluştu. Çocukların severek izlediği çizgi film karakterleri Ege ile Gaga’nın macera dolu oyununun sahnelendiği müzikal çocuklara eğlence dolu zaman geçirecekleri bir etkinlik izleme fırsatı sundu.


Müzikalde çeşitli çocuk müzikleriyle eğlenen çocuklar şarkılara eşlik etti. 22 Temmuz Pazar 21.00’da Gebze Cumhuriyet Meydanında da sahnelenecek. Ege ile Gaga Müzikali, Gebzeli çocuklara da Ege ile Gaga’nın macerasına ortak olmak sevinci yaşatacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç