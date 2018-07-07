Çocuklar Elif’in Düşleriyle eğlendi

Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında Güneş Sahnesinde çocukların televizyondan severek izledikleri çizgi film karakterlerinden oluşan Elif’in Düşleri isimli çocuk oyunu sahnelendi.

Elifin Düşleri isimli müzikli çocuk oyununu izleyen çocuklar sevdikleri şarkılara eşlik etti. Televizyondan severek izledikleri Elif ve arkadaşlarını yakından görme imkanı bulan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Bolca eğlenen şarkılar söyleyen çocuklar unutulmaz bir fuar akşamı yaşadı.

Sevilen çizgi filmi Elif’in Düşleri, hayal dünyasında meyve-sebzelerle konuşup, onlarla oyunlar oynayan, çocukların meyve-sebzeleri tanıyıp faydalarını eğlenerek öğrenmelerini sağlayan çizgi film karakteri Elif’in maceralarını konu ediniyor. Elif manav olan dedesinin yanına sıklıkla gider. Meyve ve sebzelerle hayal kuran Elif, onları yakından tanımaya çalışır. Çocuklara meyve ve sebzeleri tanıtmak onların faydalarını anlatmak için kurgulanmış koreografisiyle özel dekoruyla miniklere unutulmaz bir eğlence yaşatan Elif’in Düşleri çocuk oyunu Kocaeli Fuarı’nı dolduran yüzlerce çocuğa eğlence dolu bir akşam yaşattı.