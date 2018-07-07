Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 12:04

Çocuklar Elif’in Düşleriyle eğlendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52.

Çocuklar Elif’in Düşleriyle eğlendi

07 Temmuz 2018 12:04

Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında Güneş Sahnesinde çocukların televizyondan severek izledikleri çizgi film karakterlerinden oluşan Elif’in Düşleri isimli çocuk oyunu sahnelendi.


Elifin Düşleri isimli müzikli çocuk oyununu izleyen çocuklar sevdikleri şarkılara eşlik etti. Televizyondan severek izledikleri Elif ve arkadaşlarını yakından görme imkanı bulan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Bolca eğlenen şarkılar söyleyen çocuklar unutulmaz bir fuar akşamı yaşadı.


Sevilen çizgi filmi Elif’in Düşleri, hayal dünyasında meyve-sebzelerle konuşup, onlarla oyunlar oynayan, çocukların meyve-sebzeleri tanıyıp faydalarını eğlenerek öğrenmelerini sağlayan çizgi film karakteri Elif’in maceralarını konu ediniyor. Elif manav olan dedesinin yanına sıklıkla gider. Meyve ve sebzelerle hayal kuran Elif, onları yakından tanımaya çalışır. Çocuklara meyve ve sebzeleri tanıtmak onların faydalarını anlatmak için kurgulanmış koreografisiyle özel dekoruyla miniklere unutulmaz bir eğlence yaşatan Elif’in Düşleri çocuk oyunu Kocaeli Fuarı’nı dolduran yüzlerce çocuğa eğlence dolu bir akşam yaşattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç