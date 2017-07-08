Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 17:28

Çocuklar, Harika Kanatlar’ı heyecanla izledi

Kocaeli Fuarı’nda çocuklarla buluşan “Harika Kanatlar” heyecanlı maceralarıyla beğeni topladı.

Çocuklar, Harika Kanatlar’ı heyecanla izledi

08 Temmuz 2017 17:28


Harika Kanatlar Kocaeli Fuarı’nda çocukları maceradan maceraya sürükledi. Güneş Sahnesi’ndeki Harika Kanatlar müzikalini izleyen çocuklar eğlenceli ve heyecanlı dakikalar geçirdiler. Müzikal şeklindeki gösteriye zaman zaman çocuklar da eşlik etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarafından Kocaeli Fuarı’nda sahnelendirilen gösteri televizyonda da çocukların heyecanla izlediği bir çizgi film olarak yayınlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda Uluslararası Çocuk Festivali’nde gösteri yapan Harika Kanatlar çocuklar tarafından büyük beğeni toplamıştı. Fuardaki gösteride Jett, Donnie, Jerome, Dizzy ve diğer karakterler çocuklara birbirinden heyecanlı maceralar yaşattı.


Harika Kanatlar’ın hikayesi, dünyanın farklı ülkelerine kargo paketleri götüren Jett’in, gittiği yerlerdeki zorlukları takım arkadaşlarıyla aşmasını anlatıyor. Büyükşehir Belediyesi çocukların sabırsızlıkla beklediği gösterileri önümüzdeki haftalarda da sahneleyecek.


21 Temmuz’da Keloğlan müzikali ile devam edecek olan çocuk gösterileri, 28 Temmuz’da Niloya, 4 Ağustos’ta Arda ile Ceren, 11 Ağustos’ta Pepe, 18 Ağustos’ta Heidi ve son olarak da Canım Kardeşim’le tamamlanacak. Çocuk gösterileri Cuma akşamları saat 21.00’da başlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!