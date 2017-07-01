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01 Temmuz 2017 11:24

Çocuklar ‘Rafadan Tayfa’ ile doyasıya eğlendiler

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Çocuklar ‘Rafadan Tayfa’ ile doyasıya eğlendiler

01 Temmuz 2017 11:24

Kocaeli Fuarı yaz etkinlikleri kapsamında, çocuklar Rafadan Tayfa Müzikali ile doyasıya eğlendiler.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı yılı yaz etkinlikleri kapsamında çocuklar için düzenlenen müzikallerin ilki Rafadan Tayfa ile başladı. TRT Çocuk kanalında ilgiyle izlenen Rafadan Tayfa’nın karakterleri ile eğlenen çocuklar, muhteşem bir akşam yaşadı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Fuarı yaz etkinlikleri devam ediyor. Önceki gün ünlü şarkıcı Murat Boz konserinin ardından TRT Çocuk kanalında çocukların beğeni ile izlediği Rafadan Tayfa çizgi filminin müzikali Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde çocuklarla buluştu.


Aileleri ile birlikte Rafadan Tayfa Müzikaline gelen çocuklar Akın, Kamil, Hayri gibi karakterlerini ilgiyle izlediler. Eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar müzikal esnasında bol bol alkış yaparak doyasıya eğlendiler.


Kocaeli Fuarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle dolup taşıyor.




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