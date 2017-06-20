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20 Haziran 2017 12:51

Çocuklar, ramazan etkinliklerini çok sevdi

İzmit Belediyesi tarafından mahallelerde düzenlenen Ramazan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğleniyorlar.

Çocuklar, ramazan etkinliklerini çok sevdi

20 Haziran 2017 12:51


Ramazan ayı boyunca mahallelerde düzenlenen iftarlarda yapılan etkinliklerle çocuklar doyasıya eğleniyor. Ramazan ayı boyunca her yaş grubuna hitap edecek etkinlikler düzenlediklerini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, ”Ramazanın coşku ve heyecanını herkesin yaşaması için Doğu Kışla ve Kültür Tepesi başta olmak üzere bütün mahallelerde etkinlikler düzenliyoruz. Her akşam ayrı bir mahallede 21.00-22.30 saatleri arasındaki etkinlikler genellikle çocuklara yönelik. Karagöz Hacivat, İbiş, Nasrettin Hocadan fıkralar, kukla oyunları ve bilgi yarışmaları ile çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buluyor” dediler.


Çocuklarda etkinlikleri çok sevdiklerini belirterek, “Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğa’na Ramazan’da bizleri de düşünüp etkinlikler düzenlediği için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.


İzmit’teki Ramazan etkinliklerinin 23 Haziran Cuma güne sona ereceği kaydedildi.




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