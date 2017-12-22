Çocuklar toplu ulaşım kurallarını öğreniyor

Ş tarafından çocuklara, toplu taşıma araçlarının daha güvenli kullanılması için eğitimler verilmeye başladı.

Ağustos ayı itibariyle Akçaray Tramvay Hattının faaliyete geçmesiyle birlikte tramvay işletmeciliğine başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ş., Kocaeli halkına raylı sistem kültünü aşılamak için bir takım bilinçlendirme faaliyetlerine başladı. Bilinçlendirme faaliyetlerine ilk etapta çocuklarla başlayan UlaşımPark ekibi ‘Toplu Ulaşım Kurallarını Öğreniyoruz’ projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda Kocaeli il Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında tramvay güzergahındaki okullar olmak üzere tüm ilk ve ortaokullar ziyaret edilerek eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde öğrencilere, toplu taşıma araçlarının daha güvenli kullanılması için uyulması gereken kurallar ve toplu ulaşımının kente çevreye ve ülke ekonomisine sağladığı faydalar hakkında bilgiler aktarılıyor. Çocuklara, onların dikkatini çeken yaşanmış vakaların vidoları seyrettirilerek, öğretilen bilgiler pekiştiriliyor. Ş’nin maskotu Ulaşcan’ın da katıldığı eğitimlerde öğrencilere toplu taşımanın önemi ve kurallarının anlatıldığı kitapçık ve rozet dağıtıldı. Kocaeli’ndeki raylı sistem kültürünün yerleşmesi adına eğitim faaliyetleri ilerleyen günlerde farklı okullarda devam edecek.

Örnek eğitim çalışmasının ilki Atatürk Ortaokulu’nda gerçekleşti. Eğitime UlaşımPark Genel Müdürü Mehmet Yasin Özlü, Genel Müdür Yardımcısı Zafer Aydın, Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü İmdat Akbaba, Atatürk Ortaokulu Müdürü Nevzat Aktaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Atatürk Ortaokulu Konferans Salonu’nda Eğitmen Ramazan Doğan’ın verdiği eğitimlerde toplu ulaşım nedir? Kent içi taşıma araçlarını kullanmanın faydaları, kent içi toplu taşıma araçlarında seyahat esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiği, Kocaeli kart, tramvay peronlarında can güvenliği için neler yapılması gerektiği, kazaların önüne geçmek için yapılması gerekenler, yaşlı engelli, hasta, hamile ve çocuklu yolculara yer verilmesi gerektiği konuları vidolarla desteklenerek anlatıldı.