Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 12:36

Çocuklar toplu ulaşım kurallarını öğreniyor

UlaşımPark A.

Çocuklar toplu ulaşım kurallarını öğreniyor

22 Aralık 2017 12:36

Ş tarafından çocuklara, toplu taşıma araçlarının daha güvenli kullanılması için eğitimler verilmeye başladı.


Ağustos ayı itibariyle Akçaray Tramvay Hattının faaliyete geçmesiyle birlikte tramvay işletmeciliğine başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ş., Kocaeli halkına raylı sistem kültünü aşılamak için bir takım bilinçlendirme faaliyetlerine başladı. Bilinçlendirme faaliyetlerine ilk etapta çocuklarla başlayan UlaşımPark ekibi ‘Toplu Ulaşım Kurallarını Öğreniyoruz’ projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda Kocaeli il Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında tramvay güzergahındaki okullar olmak üzere tüm ilk ve ortaokullar ziyaret edilerek eğitimler veriliyor.


Eğitimlerde öğrencilere, toplu taşıma araçlarının daha güvenli kullanılması için uyulması gereken kurallar ve toplu ulaşımının kente çevreye ve ülke ekonomisine sağladığı faydalar hakkında bilgiler aktarılıyor. Çocuklara, onların dikkatini çeken yaşanmış vakaların vidoları seyrettirilerek, öğretilen bilgiler pekiştiriliyor. Ş’nin maskotu Ulaşcan’ın da katıldığı eğitimlerde öğrencilere toplu taşımanın önemi ve kurallarının anlatıldığı kitapçık ve rozet dağıtıldı. Kocaeli’ndeki raylı sistem kültürünün yerleşmesi adına eğitim faaliyetleri ilerleyen günlerde farklı okullarda devam edecek.


Örnek eğitim çalışmasının ilki Atatürk Ortaokulu’nda gerçekleşti. Eğitime UlaşımPark Genel Müdürü Mehmet Yasin Özlü, Genel Müdür Yardımcısı Zafer Aydın, Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü İmdat Akbaba, Atatürk Ortaokulu Müdürü Nevzat Aktaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Atatürk Ortaokulu Konferans Salonu’nda Eğitmen Ramazan Doğan’ın verdiği eğitimlerde toplu ulaşım nedir? Kent içi taşıma araçlarını kullanmanın faydaları, kent içi toplu taşıma araçlarında seyahat esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiği, Kocaeli kart, tramvay peronlarında can güvenliği için neler yapılması gerektiği, kazaların önüne geçmek için yapılması gerekenler, yaşlı engelli, hasta, hamile ve çocuklu yolculara yer verilmesi gerektiği konuları vidolarla desteklenerek anlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
7
°
C
Yağmurlu
  • Pazar
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazartesi
    Sisli
    11°C
  • Salı
    Sisli
    11°C
  • Çarşamba
    Sisli
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç